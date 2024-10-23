Южно-Уральская железная дорога готова к работе в зимний период

Южно-Уральская железная дорога готова к работе в зимний период

13:58

Южноуральские железнодорожники завершили мероприятия по подготовке техники и инфраструктуры к работе в зимний период 2024-2025 годов.

Специалистами выполнен ремонт более 260 км пути, уложено 133 стрелочных перевода. Завершена проверка состояния контактной сети и устройств электроснабжения, установок механической очистки гололеда с проводов, систем автоматической очистки (воздухообдувки и электрообогрева) стрелочных переводов. Проведена сезонная подготовка локомотивного парка, укомплектован зимний запас оборудования. В пригородных электропоездах выполнена замена технической смазки на морозоустойчивую, проверена работа отопительных систем, герметичность окон и дверей в вагонах.

Проверку готовности к зиме прошли 19 железнодорожных и 6 пригородных вокзалов, 904 пассажирских платформы, 18 пригородных павильонов, а также другие объекты пассажирского комплекса.

В предстоящий зимний период на Южно-Уральской железной дороге будет задействовано 95 единиц снегоуборочной техники, в том числе 20 снеговых поездов, которые будут работать в круглосуточном режиме. Предприятия, ответственные за расчистку пешеходных мостов и тоннелей, территорий вокзалов, оснащены необходимым инструментом.

Порядка 2 тыс. работников, впервые приступающих к выполнению своих обязанностей в зимних условиях, прошли специальное обучение. Все работники обеспечены спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты, подготовлены пункты обогрева работников, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.