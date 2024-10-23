Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Накануне саммита БРИКС на вокзале Казани открыли бизнес-зал

2024-10-23 13:03
Накануне саммита БРИКС на вокзале Казани открыли бизнес-зал
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Он находится на первом этаже здания и работает круглосуточно.

Для комфорта гостей здесь предусмотрены:

  • удобное пространство для работы и отдыха;
  • переговорная комната;
  • скоростной Wi-Fi;
  • меню с широким выбором горячих блюд, закусок, десертов и напитков;
  • детская игровая комната и другие удобства.

На сегодня бизнес-залы нового формата открыты еще на 13 крупнейших российских вокзальных комплексах: Павелецком, Ленинградском и Восточном – в Москве, Московском – в Санкт-Петербурге, а также на вокзалах Ростов-Главный, Нижний Новгород, Сочи, Петрозаводск, Волгоград, Иваново, Уфа, Владивосток и Адлер.

С января по октябрь их посетили почти 390 тыс. гостей. Рекорд был зафиксирован 7 июня 2024 года на Московском вокзале Санкт-Петербурга: за один день бизнес-зал принял 722 посетителя.

