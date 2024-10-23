Расписание движения калининградских пригородных поездов изменится с 1 ноября

10:11

С 1 ноября в связи с окончанием периода курсирования дачных поездов на Калининградской железной дороге частично изменится расписание в пригородном сообщении.

На Багратионовском направлении:

утренний пригородный поезд № 6312 Калининград – Багратионовск (время отправления с Южного вокзала – 08:10) с 1 ноября будет курсировать только по выходным и праздничным дням. Время его отправления, проследования по промежуточным остановочным пунктам и прибытия в Багратионовск не изменится;

отменяется пригородный поезд № 6317, отправляющийся из Багратионовска в 18:35 по понедельникам, средам, пятницам, выходным и праздничным дням).

по выходным и праздничным дням назначается поезд с временем отправления со станции Багратионовск в 14:14 и прибытием на Южный вокзал в 15:08.

На Мамоновском направлении:

пригородные поезда № 6305 Калининград – Мамоново и № 6308 Мамоново – Калининград будут курсировать только по выходным и праздничным дням. Время их отправления и прибытия на конечные станции маршрута не изменится.

На Черняховском направлении:

на весь осенне-зимний период отменяются 2 пригородных поезда, отправляющихся из Калининграда в 08:45, из Черняховска – в 13:05. При этом поезда до станции Чернышевское и обратно продолжат курсирование с той же периодичностью по действующему расписанию.

На Балтийском направлении:

отменяются ежедневные поезда из Балтийска (отправление в 15:42) и в Балтийск (отправление с Северного вокзала в 08:03). При этом пригородные поезда по рабочим дням продолжат курсировать согласно действующему расписанию.

На Светлогорском направлении:

изменится время отправления дневной «Ласточки», которая будет отправляться с Южного вокзала на 2 минуты раньше (в 14:00), а маршрут поезда, отправляющегося со станции Светлогорск-2 в 13:39, будет продлен до Южного вокзала.

Всю информацию об изменениях расписания поездов пригородного сообщения можно узнать на официальном сайте АО «КППК», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.