Железнодорожная инфраструктура Казани обновлена в рамках подготовки к саммиту БРИКС

2024-10-23 09:40
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Горьковская железная дорога обновила пригородную пассажирскую инфраструктуру в столице Татарстана на участке Казань – Аэропорт в ходе подготовки к саммиту стран БРИКС.

«В целях улучшения условий пребывания пассажиров на вокзалах и станциях был проведен текущий ремонт пригородного комплекса с применением новых технологий, закуплено современное оборудование, благоустроены прилегающие к станциям территории», – отметил начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Обновления коснулись 6 объектов на маршруте железнодорожный вокзал Казань – Аэропорт, а именно пассажирских платформ Вахитово, Березовая Роща, Комбинат, Юбилейная, Столбище, Аэропорт. В ходе работ была проведена замена покрытия пешеходной дорожки, ограждений, навесов, систем освещения, обновлены лавочки и урны, визуальная навигация.

В рамках модернизации инфраструктуры на станции Аэропорт завершен ремонт траволатора, пассажирской платформы и павильона. Кроме того, заменены турникетные комплексы.

Напомним: с 22 по 24 октября 2024 года Горьковская железная дорога осуществляет транспортное обслуживание саммита глав государств БРИКС в Казани на маршруте Казань – Аэропорт. Для удобства доставки гостей к месту проведения – МВЦ Казань ЭКСПО назначено 176 дополнительных рейсов с интервалом движения до 20 минут. На маршруте задействованы электропоезда серии ЭП3Д в шестивагонном исполнении, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

