На станции Озеро Карачинское в Новосибирской области открыт зал ожидания для маломобильных пассажиров

09:35

В рамках реализации программы по созданию беспрепятственной среды для маломобильных пассажиров в здании вокзала на станции Озеро Карачинское в Новосибирской области обустроена зона Центра содействия мобильности ОАО «РЖД». Помещение оснащено индукционным оборудованием для слабослышащих пассажиров, тактильными указателями, электронным онлайн-табло прибытия и отправления поездов, кнопками вызова персонала, удобными диванами и столиками.

Кроме того, железнодорожники адаптировали для маломобильных пассажиров вокзал и привокзальную площадь. В частности, отремонтирован пандус, по которому теперь гораздо легче заезжать в здание вокзала на колясках, смонтирована современная навигация.

Также сделан косметический ремонт самого здания вокзала: на прилегающей к вокзалу территории уложена тротуарная плитка, заменены защитные ограждения, установлены новые малые архитектурные формы, скамьи, урны, смонтировано светодиодное освещение. В зале ожидания для детей организована игровая зона.

Добавим, что для встречи и сопровождения маломобильных групп населения к поездам организован удобный подъездной маршрут к зданию вокзала. Также на платформах станции в этом году планируется установить дополнительные модули для защиты пассажиров от непогоды.

Ежедневно услугами станции Озеро Карачинское пользуются около 250 пассажиров поездов пригородного и дальнего сообщения, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.