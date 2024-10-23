Западно-Сибирская железная дорога обеспечила рекордную перевозку пшеницы для Кубы в рамках сервиса «Грузовой экспресс» в октябре

09:27

Западно-Сибирская железная дорога продолжает развитие сервиса по ускоренной доставке грузов. В октябре из Новосибирской области «Грузовым экспрессом» отправили рекордное количество пшеницы для Кубы – вес груза достиг 11,7 тыс. тонн.

Грузовой поезд следует из Новосибирской области до станции Высоцк Ленинградской области, оттуда пшеницу доставляют на Кубу водным транспортом. Первые отправки пшеницы по этому мультимодальному маршруту стартовали в мае. За это время из региона экспортировано почти 20 тыс. тонн зерна.

Основными преимуществами услуги «Грузовой экспресс» являются гарантированный вывоз продукции, возможность более четкого планирования, сокращение сроков доставки грузов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.