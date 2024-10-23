Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Западно-Сибирская железная дорога обеспечила рекордную перевозку пшеницы для Кубы в рамках сервиса «Грузовой экспресс» в октябре

2024-10-23 09:27
Западно-Сибирская железная дорога обеспечила рекордную перевозку пшеницы для Кубы в рамках сервиса «Грузовой экспресс» в октябре
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Западно-Сибирская железная дорога продолжает развитие сервиса по ускоренной доставке грузов. В октябре из Новосибирской области «Грузовым экспрессом» отправили рекордное количество пшеницы для Кубы – вес груза достиг 11,7 тыс. тонн.

Грузовой поезд следует из Новосибирской области до станции Высоцк Ленинградской области, оттуда пшеницу доставляют на Кубу водным транспортом. Первые отправки пшеницы по этому мультимодальному маршруту стартовали в мае. За это время из региона экспортировано почти 20 тыс. тонн зерна.

Основными преимуществами услуги «Грузовой экспресс» являются гарантированный вывоз продукции, возможность более четкого планирования, сокращение сроков доставки грузов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru