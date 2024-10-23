В Омской области открыт новый пригородный туристический маршрут

09:22

Компания «Омск-пригород» запустила новый туристический маршрут «С нас начинается Сибирь». Экскурсия будет включать в себя поездку на электропоезде по маршруту Омск – Исилькуль. Первой точкой туристического проекта станет привокзальная площадь станции Исилькуль, где установлен паровоз-памятник Л-0984.

В этом году легендарный локомотив железнодорожники переставили ближе к перрону, а также провели комплекс работ по благоустройству инфраструктуры станции.

Об истории города и строительстве Транссибирской магистрали участники тура узнают в Исилькульском историко-краеведческом музее. Он расположен в здании бывшего клуба железнодорожников, построенном в 1926 году. Также в рамках маршрута туристы смогут посетить исторические места города Исилькуль.

Добавим, что туристический маршрут стал уже одиннадцатым, который пригородная компания предлагает своим пассажирам. Для туристов, путешествующих на пригородных поездах Омской области, организованы экскурсионные программы разной направленности, в том числе комбинированные сплавы на байдарках по реке Омь, конные прогулки в Алонском, культурно-исторические туры.

Дополнительную информацию о программах можно получить на официальном сайте пригородной компании, а также по тел.: 8 (800) 234-31-52, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.