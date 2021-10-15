Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Расписание электричек Казанского направления Московской железной дороги в столичном регионе и Рязанской области изменится во второй половине октябре в связи с путевыми работами

2021-10-15 10:03
Расписание электричек Казанского направления Московской железной дороги в столичном регионе и Рязанской области изменится во второй половине октябре в связи с путевыми работами
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Так, в будни с 18 по 29 октября с 09:30 до 17:30 железнодорожники уложат 500 м бесстыкового пути на участке Бронницы – Фаустово, а с 05:00 18 октября до 07:00 20 октября, с 05:00 22 октября до 16:30 24 октября, 28-30 октября с 06:00 до 16:30 – 3 км на участке Ряжск-1 – Кораблино. Ранее на данных участках было уложено 13 и 8 км бесстыкового пути соответственно. Новый бесстыковый или «бархатный» путь позволяет повысить комфорт пассажиров во время поездки, обеспечить плавность хода поездов и снизить уровень шума.

Напомним, что во время работ тяжелой техники в Ряжске будет ограничено движение автотранспорта на двух переездах – 312 и 314 км.

Кроме того, путевые работы пройдут в выходные 23, 24, 30 и 31 октября с 06:00 до 09:30 на участке Шиферная – Голутвин.

Обращаем внимание пассажиров, что в связи с этим изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок некоторых электричек, несколько электропоездов проследуют по укороченному маршруту.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием относиться к проводимым работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru