Расписание электричек Казанского направления Московской железной дороги в столичном регионе и Рязанской области изменится во второй половине октябре в связи с путевыми работами

10:03

Так, в будни с 18 по 29 октября с 09:30 до 17:30 железнодорожники уложат 500 м бесстыкового пути на участке Бронницы – Фаустово, а с 05:00 18 октября до 07:00 20 октября, с 05:00 22 октября до 16:30 24 октября, 28-30 октября с 06:00 до 16:30 – 3 км на участке Ряжск-1 – Кораблино. Ранее на данных участках было уложено 13 и 8 км бесстыкового пути соответственно. Новый бесстыковый или «бархатный» путь позволяет повысить комфорт пассажиров во время поездки, обеспечить плавность хода поездов и снизить уровень шума.

Напомним, что во время работ тяжелой техники в Ряжске будет ограничено движение автотранспорта на двух переездах – 312 и 314 км.

Кроме того, путевые работы пройдут в выходные 23, 24, 30 и 31 октября с 06:00 до 09:30 на участке Шиферная – Голутвин.

Обращаем внимание пассажиров, что в связи с этим изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок некоторых электричек, несколько электропоездов проследуют по укороченному маршруту.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием относиться к проводимым работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.