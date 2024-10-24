На Свердловскую железную дорогу поступили новые комфортабельные вагоны для пригородных перевозок в Свердловской области и Пермском крае

16:03

На Свердловскую железную дорогу по программе обновления подвижного состава для пригородных перевозок поступило 6 комфортабельных вагонов с местами для сидения. Они встали на замену вагонам предыдущего образца в пригородных поездах на локомотивной тяге, курсирующих на направлениях Чусовская – Кузино (между Пермским краем и Свердловской областью) и Чусовская – Кын. Перевозчик – АО «Пермская пригородная компания».

Подвижной состав производства Тверского вагоностроительного завода соответствует современным требованиям комфорта и безопасности. Вагоны оснащены кондиционерами, системами обеззараживания воздуха, экологически чистыми туалетными комплексами. В салонах установлены удобные кресла с персональными розетками для зарядки гаджетов, есть информационные табло, на которых показывается время и температура внутри вагона.

Холдинг «РЖД» проводит последовательное обновление подвижного состава для пригородных перевозок в регионах. С 2020 года на СвЖД поступило 72 современных пассажирских вагона с местами для сидения. Кроме того, за этот период пригородный парк магистрали обновился за счет поступления 4 рельсовых автобусов «Орлан», 8 электропоездов ЭП2ДМ, а также 28 электропоездов «Финист» (отечественный аналог «Ласточки»). Современный подвижной состав задействован для перевозки пассажиров в Свердловской и Тюменской областях, ХМАО – Югре и Пермском крае, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.