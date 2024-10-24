«Электричка болельщиков» Кострома – Ярославль станет быстрее

15:49

«Электричка болельщиков» от Костромы до Ярославля сделает рейсы в октябре по ускоренному расписанию. Маршрут организован для удобных поездок на хоккейные матчи в Ярославль из соседнего региона.

25 октября она отправится со станции Кострома-Новая в 16:33 (на 13 минут позже) и прибудет в Ярославль на Московский вокзал в 17:53 (на 10 минут раньше). Обратно в Кострому она отправится в 22:30, прибудет в 23:54 (на 33 минуты раньше).

27 октября она отправится со станции Кострома-Новая в 14:20, прибудет в Ярославль на Московский вокзал в 15:55 (на 15 минут быстрее). Обратно в Кострому она отправится по действующему расписанию в 20:21, прибудет в 21:46 (на 19 минут раньше).

Билеты приобретаются в поезде, базовая стоимость билета без учета льгот – 600 рублей в одну сторону за полный маршрут.

Напомним, что «Электричка болельщиков» в первый рейс отправилась 19 октября. На комфортабельном современном электропоезде пассажиры следуют из Костромы до Московского вокзала в Ярославле с двумя остановками: на станциях Нерехта и Сахареж. Электропоезд адаптирован для маломобильных пассажиров.

Пассажиры «Электрички болельщиков» могут заказать трансфер до ледовой арены и обратно на вокзал по тел.: 8 (930)120-36-99 или самостоятельно добраться на общественном транспорте, расписание которого синхронизировано с расписанием поезда.

Рейсы «Электрички болельщиков» назначаются в соответствии с календарем домашних игр ХК «Локомотив». Время отправления электрички в обратные рейсы может быть скорректировано в случае задержки матча, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.