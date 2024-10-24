Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Количество рейсов пригородных поездов в Дагестане вырастет с 26 октября

2024-10-24 15:27
Количество рейсов пригородных поездов в Дагестане вырастет с 26 октября
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 26 октября количество рейсов на пригородных железнодорожных направлениях Дагестана будет увеличено. Для улучшения качества обслуживания пассажиров назначены две пары вечерних электричек на маршрутах Махачкала – Хасав-Юрт и Дербент – Махачкала.

С ближайшей субботы из Махачкалы в Хасав-Юрт пригородным поездом можно будет отправиться в 16:42 и прибыть на станцию Хасав-Юрт в 18:45. В обратном направлении состав будет отправляться в 18:59 и прибывать в Махачкалу в 20:53.

На маршруте Дербент – Махачкала назначается вечерний поезд, который из Дербента будет отправляться в 15:30 и прибывать в Махачкалу в 17:50. В обратный рейс из Махачкалы поезд отправится в 19:20 и прибудет в Дербент в 21:23.

Также в связи с назначением новых поездов изменится график движения состава № 6694, который сейчас отправляется из Махачкалы в 19:50: с 26 октября этот пригородный поезд будет ходить утром. Состав будет отправляться из столицы Дагестана в 07:40 и прибывать в Дербент в 09:46.

Отметим, что таким образом количество пар пригородных поездов, курсирующих в границах Республики Дагестан, увеличится с 11 до 13. Электрички в регионе ходят на трех маршрутах: Махачкала – Хасав-Юрт, Махачкала – Дербент и Дербент – Граница.

Подробную информацию о действующем расписании можно получить на сайтах ОАО «РЖД» и АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru