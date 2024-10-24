Количество рейсов пригородных поездов в Дагестане вырастет с 26 октября

15:27

С 26 октября количество рейсов на пригородных железнодорожных направлениях Дагестана будет увеличено. Для улучшения качества обслуживания пассажиров назначены две пары вечерних электричек на маршрутах Махачкала – Хасав-Юрт и Дербент – Махачкала.

С ближайшей субботы из Махачкалы в Хасав-Юрт пригородным поездом можно будет отправиться в 16:42 и прибыть на станцию Хасав-Юрт в 18:45. В обратном направлении состав будет отправляться в 18:59 и прибывать в Махачкалу в 20:53.

На маршруте Дербент – Махачкала назначается вечерний поезд, который из Дербента будет отправляться в 15:30 и прибывать в Махачкалу в 17:50. В обратный рейс из Махачкалы поезд отправится в 19:20 и прибудет в Дербент в 21:23.

Также в связи с назначением новых поездов изменится график движения состава № 6694, который сейчас отправляется из Махачкалы в 19:50: с 26 октября этот пригородный поезд будет ходить утром. Состав будет отправляться из столицы Дагестана в 07:40 и прибывать в Дербент в 09:46.

Отметим, что таким образом количество пар пригородных поездов, курсирующих в границах Республики Дагестан, увеличится с 11 до 13. Электрички в регионе ходят на трех маршрутах: Махачкала – Хасав-Юрт, Махачкала – Дербент и Дербент – Граница.

Подробную информацию о действующем расписании можно получить на сайтах ОАО «РЖД» и АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.