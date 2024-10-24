Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В Новосибирске открыт инжиниринговый центр «Транспортное машиностроение»

2024-10-24 14:18
В Новосибирске открыт инжиниринговый центр «Транспортное машиностроение»
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

24 октября в Сибирском государственном университете путей сообщения торжественно открыт инжиниринговый центр «Транспортное машиностроение». В мероприятии приняли участие заместитель генерального директора – начальник Центральной дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД» Евгений Шевцов, президент ОО «Российская академия транспорта» Александр Мишарин, ректор СГУПС Алексей Манаков и заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова.

В составе инжинирингового центра будут работать совместная лаборатория СГУПС и Передовой инженерной школы Уральского федерального университета, аудитории инженерного центра АО «Калугапутьмаш», проектный офис «Путевые машины» СГУПС. Созданный центр позволит сформировать штат высококвалифицированных инженеров, специалистов и промышленных дизайнеров. На его базе студенты смогут работать в командах над научными и опытными конструкторскими проектами, начиная с 3 курса. В числе первоочередных задач инжинирингового центра – разработка нового рельсошлифовального поезда для РЖД.

«Важно, что на этой инновационной площадке соединились уральская инженерная школа и проектный офис «Путевые машины» Сибирского государственного университета путей сообщения. Это открывает новые возможности как для ОАО «РЖД», так и для науки в целом. Основной потребитель и заказчик продукции инжинирингового центра – Российские железные дороги. Новые проекты, которые будут разрабатываться здесь, направлены в том числе и на повышение пропускной способности стальной магистрали», – подчеркнул Евгений Шевцов.

Открытие инжинирингового центра «Транспортное машиностроение» – важный этап во взаимодействии отраслевой науки, железнодорожников и машиностроителей. Новое пространство ориентировано на задачи «Концепции технологического развития РФ на период до 2030 года» и федерального проекта «Передовые инженерные школы». Одна из главных целей создания инжинирингового центра – укрепление имеющихся и приобретение новых компетенций в области проектирования и производства отечественного подвижного состава для ОАО «РЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru