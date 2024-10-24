За 9 месяцев 2024 года межрегиональным поездом Казань – Йошкар-Ола воспользовалось в 2,5 раза больше пассажиров по сравнению с прошлым годом

13:26

Межрегиональный поезд сообщением Казань – Йошкар-Ола в январе – сентябре 2024 года перевез более 61 тыс. пассажиров. Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отметим, что в сентябре 2024 года по этому маршруту было отправлено почти 9 тыс. человек (рост – почти в 2,5 раза к сентябрю 2023 года). Такого результата удалось достичь благодаря увеличению составности поезда до двух вагонов с пятницы по понедельник.

Поезд пользуется повышенным спросом у жителей республик Татарстан и Марий Эл. Он позволяет быстро добраться до места назначения, минуя пробки на автомобильных дорогах.

Состав курсирует ежедневно. Из Казани он отправляется в 14:08, прибывает в столицу Марий Эл в 16:48. Из Йошкар-Олы поезд отправляется на следующие сутки в 07:39 и прибывает в столицу Татарстана в 10:19.

Время в пути составляет 2 часа 40 минут.

Напомним: межрегиональный поезд Казань – Йошкар-Ола продолжит ежедневное курсирование до 31 декабря 2024 года.

Всю информацию о расписании поездов пригородного сообщения пассажиры могут получить на сайтах ОАО «РЖД» и пригородной компании АО «Содружество», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.