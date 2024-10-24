Новые имена получили еще 10 остановочных пунктов Приволжской железной дороги в Саратовской области

10 остановочных пунктов, расположенных в Саратовской области, получили новые названия. Все они совпадают с расположенными поблизости административными или географическими объектами (населенными пунктами, дачными поселками и природными объектами).
Работу по переименованию остановочных пунктов проводят сотрудники Приволжской железной дороги при согласовании с администрациями муниципальных образований. После прохождения всех юридических процедур у остановочных пунктов появляются новые названия.
Новые названия остановочных пунктов в Саратовской области: