Новые имена получили еще 10 остановочных пунктов Приволжской железной дороги в Саратовской области

2024-10-24 13:12
10 остановочных пунктов, расположенных в Саратовской области, получили новые названия. Все они совпадают с расположенными поблизости административными или географическими объектами (населенными пунктами, дачными поселками и природными объектами).

Работу по переименованию остановочных пунктов проводят сотрудники Приволжской железной дороги при согласовании с администрациями муниципальных образований. После прохождения всех юридических процедур у остановочных пунктов появляются новые названия.

Новые названия остановочных пунктов в Саратовской области:

  • Средний Колышей (ранее – о. п. 774 км);
  • Малая Идолга (ранее – о. п. 799 км);
  • Хутор Петров (ранее – о. п. 800 км);
  • Садовые участки (ранее – о. п. 802 км);
  • Урочище Елховка (ранее – о. п. 809 км);
  • Имени А.А. Поликарпова (ранее – о. п. 822 км);
  • Ильиновка (ранее – о. п. 824 км);
  • Новая Осиновка (ранее – о. п. 11 км);
  • Приречное (ранее – о. п. 17 км);
  • Алексеевка (ранее – о. п. 20 км), сообщила служба корпоративных коммуникаций ПривЖД.
