Новые имена получили еще 10 остановочных пунктов Приволжской железной дороги в Саратовской области

13:12

10 остановочных пунктов, расположенных в Саратовской области, получили новые названия. Все они совпадают с расположенными поблизости административными или географическими объектами (населенными пунктами, дачными поселками и природными объектами).

Работу по переименованию остановочных пунктов проводят сотрудники Приволжской железной дороги при согласовании с администрациями муниципальных образований. После прохождения всех юридических процедур у остановочных пунктов появляются новые названия.

Новые названия остановочных пунктов в Саратовской области: