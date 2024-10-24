Восточно-Сибирская железная дорога за 9 месяцев текущего года перечислила свыше 27 млрд рублей налогов и страховых взносов

Структурными подразделениями ОАО «РЖД» и дочерних обществ компании, расположенных в границах Восточно-Сибирской железной дороги, в январе – сентябре 2024 года в консолидированный бюджет Российской Федерации перечислено налогов и страховых взносов на сумму 27,3 млрд рублей.
Основная часть платежей направлена в бюджет Иркутской области: в казну региона поступило 23,1 млрд рублей.
По другим субъектам федерации налоговые выплаты составили:
Структурные подразделения ОАО «РЖД», дочерних обществ компании, расположенных в границах Восточно-Сибирской железной дороги, являются одними из крупнейших плательщиков налогов и страховых взносов в Иркутской области и Республике Бурятия, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.