Восточно-Сибирская железная дорога за 9 месяцев текущего года перечислила свыше 27 млрд рублей налогов и страховых взносов

Восточно-Сибирская железная дорога за 9 месяцев текущего года перечислила свыше 27 млрд рублей налогов и страховых взносов

11:04

Структурными подразделениями ОАО «РЖД» и дочерних обществ компании, расположенных в границах Восточно-Сибирской железной дороги, в январе – сентябре 2024 года в консолидированный бюджет Российской Федерации перечислено налогов и страховых взносов на сумму 27,3 млрд рублей.

Основная часть платежей направлена в бюджет Иркутской области: в казну региона поступило 23,1 млрд рублей.

По другим субъектам федерации налоговые выплаты составили:

в бюджет Республики Бурятия – свыше 3,1 млрд рублей;

в бюджет Забайкальского края – порядка 446 млн рублей;

в бюджет Республики Саха (Якутия) – около 7,1 млн рублей.

Структурные подразделения ОАО «РЖД», дочерних обществ компании, расположенных в границах Восточно-Сибирской железной дороги, являются одними из крупнейших плательщиков налогов и страховых взносов в Иркутской области и Республике Бурятия, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.