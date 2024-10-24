Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Забайкальская магистраль и транспортная полиция подвели итоги конкурса видеороликов о личной безопасности на железной дороге

2024-10-24 10:21
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Забайкальская железная дорога и Забайкальское линейное управление МВД России на транспорте провели торжественную церемонию награждения победителей регионального этапа конкурса видероликов «Дороги БезОпасности».

Проект реализуется с целью снижения уровня травматизма на железной дороге, акцентирования внимания общественности на необходимости соблюдения правил безопасного поведения в пассажирских поездах и в зоне движения поездов, недопустимости нарушения общественного порядка. К участию были приглашены студенты высших и средних учебных заведений.

Региональный этап в Забайкальском крае и Амурской области проходил с 7 по 15 октября. На рассмотрение экспертного жюри поступило 10 творческих работ учащихся вузов и техникумов. В результате были определены 3 призера – учащийся лицея Забайкальского института железнодорожного транспорта Владислав Лопаткин и творческие группы Читинского института Байкальского государственного университета.

На торжественной встрече ребятам вручили дипломы Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте и памятные подарки от ЗабЖД. Также призом зрительских симпатий поощрено участие самого юного претендента, представившего работу вне конкурсной программы, – первоклассника средней общеобразовательной школы села Хушенга Хилокского района Забайкальского края Никиты Фролова.

Видеоролики победителей регионального этапа отправлены в Главное управление на транспорте МВД России для участия в финальном этапе. 8 ноября организаторы определят 3 лучшие работы всероссийского уровня, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

