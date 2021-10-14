Расписание электричек Горьковского направления Московской железной дороги изменится с 16 по 24 октября

10:29

С 16 по 24 октября железнодорожники проведут работы по укладке второго пути к новой платформе и стрелочного перевода на станции Балашиха Горьковского направления МЖД.

В настоящее время в Балашихе завершаются отделочные работы в турникетно-кассовых павильонах и конкорсе.

Обращаем внимание пассажиров, что в эти дни ряд поездов, курсирующих между Курским вокзалом, станциями Нижегородская, Балашиха, Железнодорожная и Купавна, выведут из расписания, несколько электричек вместо Балашихи будут курсировать до Железнодорожной и в обратном направлении. У некоторых электропоездов изменится время отправление, прибытия и количество остановок на маршруте.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.