На маршруты Дагестана вышел пригородный поезд нового поколения

09:13

23 октября свой первый рейс в Республике Дагестан совершил электропоезд нового поколения ЭП3Д. Современный состав проследовал из Махачкалы в Манас.

В торжественной церемонии запуска нового поезда приняли участие заместитель полномочного представителя Президента РФ в СКФО Владимир Надыкто, глава Республики Дагестан Сергей Меликов и начальник Северо-Кавказской железной дороги Сергей Задорин.

Обновление парка подвижного состава стало еще одним шагом в повышении качества пригородных перевозок в регионе. Если еще несколько лет назад в республике курсировало только 5 пар пригородных поездов, перевозивших порядка 400 человек ежесуточно, то сегодня в график включено 11 пар, а среднесуточное количество отправляемых пассажиров регулярно превышает 6 тыс.

В общей сложности, в январе – сентябре 2024 года на пригородных маршрутах в республике перевезено порядка 1,3 млн пассажиров. Это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Электропоезд ЭП3Д соответствуют самым высоким требованиям пассажиров к комфорту передвижения, в том числе в туристических целях. Вагоны оборудованы удобными современными креслами, вместительными багажными полками, местами для перевозки велосипедов и системой климат-контроля. Под каждым трехместным диваном есть USB-разъемы для зарядки. Поезда этой серии максимально адаптированы для маломобильных пассажиров.

Благодаря стилистическому оформлению интерьеров вагонов в пути у пассажиров будет возможность ближе познакомиться с достопримечательностями и историей края, приобщиться к местной культуре и искусству.

Кроме того, для пассажиров электропоезда разработан доступный для прослушивания по QR-коду аудиогид «Узор дорог Дагестана», который расскажет пассажирам об истории прикаспийской дороги и местах, через которые пролегает маршрут поезда.

Отметим, что в ближайшее время планируется запуск еще трех электропоездов ЭП3Д. Это позволит значительно повысить качество обслуживания местных жителей и облегчит организацию логистики путешествий для туристов, сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.