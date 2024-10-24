Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На маршруты Дагестана вышел пригородный поезд нового поколения

2024-10-24 09:13
На маршруты Дагестана вышел пригородный поезд нового поколения
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

23 октября свой первый рейс в Республике Дагестан совершил электропоезд нового поколения ЭП3Д. Современный состав проследовал из Махачкалы в Манас.

В торжественной церемонии запуска нового поезда приняли участие заместитель полномочного представителя Президента РФ в СКФО Владимир Надыкто, глава Республики Дагестан Сергей Меликов и начальник Северо-Кавказской железной дороги Сергей Задорин.

Обновление парка подвижного состава стало еще одним шагом в повышении качества пригородных перевозок в регионе. Если еще несколько лет назад в республике курсировало только 5 пар пригородных поездов, перевозивших порядка 400 человек ежесуточно, то сегодня в график включено 11 пар, а среднесуточное количество отправляемых пассажиров регулярно превышает 6 тыс.

В общей сложности, в январе – сентябре 2024 года на пригородных маршрутах в республике перевезено порядка 1,3 млн пассажиров. Это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Электропоезд ЭП3Д соответствуют самым высоким требованиям пассажиров к комфорту передвижения, в том числе в туристических целях. Вагоны оборудованы удобными современными креслами, вместительными багажными полками, местами для перевозки велосипедов и системой климат-контроля. Под каждым трехместным диваном есть USB-разъемы для зарядки. Поезда этой серии максимально адаптированы для маломобильных пассажиров.

Благодаря стилистическому оформлению интерьеров вагонов в пути у пассажиров будет возможность ближе познакомиться с достопримечательностями и историей края, приобщиться к местной культуре и искусству.

Кроме того, для пассажиров электропоезда разработан доступный для прослушивания по QR-коду аудиогид «Узор дорог Дагестана», который расскажет пассажирам об истории прикаспийской дороги и местах, через которые пролегает маршрут поезда.

Отметим, что в ближайшее время планируется запуск еще трех электропоездов ЭП3Д. Это позволит значительно повысить качество обслуживания местных жителей и облегчит организацию логистики путешествий для туристов, сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru