Инфраструктура и подвижной состав Калининградской железной дороги подготовлены к зимнему сезону

16:42

На Калининградской железной дороге завершилась подготовка инфраструктуры и подвижного состава к работе в зимних условиях. Для обеспечения комфортных условий перевозки пассажиров проведено техническое обслуживание 116 вагонов дальнего следования, 8 составов рельсовых автобусов и 10 составов электропоездов «Ласточка».

В ходе подготовки подвижного состава к эксплуатации в зимних условиях железнодорожники проверили исправность автотормозного оборудования, систем отопления вагонов и обогрева туалетных комплексов, отрегулировали механизмы запора окон и дверей, а также сформировали необходимый запас топлива.

Во всех поездах пригородного сообщения проведена генеральная уборка, проверена герметичность окон и дверей, исправность систем вентиляции. В электропоездах «Ласточка» специалисты провели техническое обслуживание систем бортового оборудования.

В пяти зданиях вокзалов проверено и включено отопление. На станциях, остановочных пунктах и железнодорожных переездах протестирована система освещения, устаревшие электросветильники специалисты заменили на современные светодиодные, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.