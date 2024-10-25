Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На вокзале Томск-2 открыт зал ожидания для маломобильных пассажиров

2024-10-25 16:28
25 октября в рамках реализации программы по созданию беспрепятственной среды для маломобильных пассажиров в здании вокзала на станции Томск-2 Западно-Сибирской железной дороги открылась зона Центра содействия мобильности ОАО «РЖД».

Это зал ожидания, оснащенный индукционным оборудованием для слабослышащих пассажиров, тактильными указателями, электронным онлайн-табло прибытия и отправления поездов, кнопками вызова персонала, панелью с USB-разъемами.

В зале расположены удобные диваны и столики, чтобы маломобильные пассажиры могли комфортно провести время в ожидании поезда.

Это третий Центр содействия мобильности на Западно-Сибирской железной дороге. Первый открылся в 2023 году на вокзале в Новокузнецке, второй – в октябре 2024 года на станции Озеро Карачинское в Новосибирской области, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

