Западно-Сибирская железная дорога представила экспозицию на международном форуме «Учебная Сибирь-2024»

16:21

Западно-Сибирская железная дорога представила экспозицию на международном образовательном форуме-выставке «Учебная Сибирь», который проходит в Новосибирске 24-26 октября.

Ключевыми проектами ЗСЖД стали современные методики обучения железнодорожным профессиям: сотрудники магистрали продемонстрировали учебный тренажер машиниста локомотива, тренажер виртуальной реальности, на котором можно попробовать себя в качестве монтера пути и электромонтера по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки.

Один из самых необычных экспонатов – макет экзоскелета руки, который предназначен для погрузки и разгрузки технических материалов. Преимущество модели заключается в том, что оператор может без особых усилий выполнять тяжелые работы, то есть при реализации проекта один человек заменит бригаду рабочих.

На стенде Детской железной дороги школьников приглашают в игровой форме познакомиться с профессиональными терминами и географией магистрали. Узнать интересные факты из истории строительства железной дороги посетители могут на интерактивном столе Выставочного центра Западно-Сибирской железной дороги.

Особое внимание на выставке уделено абитуриентам. Свои программы обучения на форуме представили отраслевые высшие и средние учебные заведения: СГУПС, ОмГУПС, Новосибирский колледж транспортных технологий им. Н. А. Лунина, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.