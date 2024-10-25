Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Западно-Сибирская железная дорога представила экспозицию на международном форуме «Учебная Сибирь-2024»

2024-10-25 16:21
Западно-Сибирская железная дорога представила экспозицию на международном форуме «Учебная Сибирь-2024»
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Западно-Сибирская железная дорога представила экспозицию на международном образовательном форуме-выставке «Учебная Сибирь», который проходит в Новосибирске 24-26 октября.

Ключевыми проектами ЗСЖД стали современные методики обучения железнодорожным профессиям: сотрудники магистрали продемонстрировали учебный тренажер машиниста локомотива, тренажер виртуальной реальности, на котором можно попробовать себя в качестве монтера пути и электромонтера по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки.

Один из самых необычных экспонатов – макет экзоскелета руки, который предназначен для погрузки и разгрузки технических материалов. Преимущество модели заключается в том, что оператор может без особых усилий выполнять тяжелые работы, то есть при реализации проекта один человек заменит бригаду рабочих.

На стенде Детской железной дороги школьников приглашают в игровой форме познакомиться с профессиональными терминами и географией магистрали. Узнать интересные факты из истории строительства железной дороги посетители могут на интерактивном столе Выставочного центра Западно-Сибирской железной дороги.

Особое внимание на выставке уделено абитуриентам. Свои программы обучения на форуме представили отраслевые высшие и средние учебные заведения: СГУПС, ОмГУПС, Новосибирский колледж транспортных технологий им. Н. А. Лунина, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru