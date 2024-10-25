Свердловская магистраль призывает водителей следовать правилам пересечения железнодорожных переездов

12:43

Свердловская магистраль усиливает профилактическую работу с водителями в целях повышения безопасности на пересечениях автомобильных и железных дорог. По статистике, в октябре – ноябре каждый год количество аварийных ситуаций с автотранспортом увеличивается. Ранние осенние сумерки, осадки и желание скорее оказаться дома зачастую провоцируют автомобилистов на необдуманные поступки.

С начала года дежурные по переездам СвЖД зафиксировали более 800 нарушений водителями правил: проезд на запрещающий сигнал светофора, объезд закрытых шлагбаумов, запрещенный обгон. Практически все ДТП на переездах происходят в результате таких нарушений, поэтому железнодорожники ведут адресную работу: беседуют с курсантами автошкол, автолюбителями и профессионалами из автотранспортных предприятий, разъясняют, почему, подъезжая к переезду, важно обращать внимание на знаки и показания светофора, сохранять повышенную бдительность, не отвлекаться на разговоры или гаджеты.

В преддверии Дня автомобилиста в Сургуте в профилактической акции на переезде приняли участие школьники. Они прочитали тематические стихи и попросили взрослых быть внимательнее при пересечении железнодорожных путей, не подвергать себя и других напрасному риску.

В Перми и Серове железнодорожники провели специальные занятия в автошколах: объяснили будущим водителям, что происходит, когда включается шлагбаум, и почему нельзя в это время пытаться «проскочить», рассказали о последствиях столкновения автомобиля с подвижным составом.

На вокзале Тюмень все желающие, надев шлем VR-тренажера, смогли представить себя на посту дежурного по переезду. Программа смоделировала ситуации, когда автомобиль выехал на пути под закрывающийся шлагбаум и дежурному нужно предотвратить ДТП: остановить поезд, оперативно освободить переезд от машины, чтобы избежать столкновения. Подобные задачи железнодорожникам на рабочих местах приходится решать регулярно.

В Екатеринбурге водители-студенты – участники соревнований по вождению «Автозачетка» проверят свои знания правил пересечения железнодорожных переездов в тематической викторине. Кроме того, традиционно в честь День автомобилиста СвЖД организует радиомарафон: ответить на вопросы тематической викторины смогут слушатели популярных радиостанций, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.