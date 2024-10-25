Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Горьковская железная дорога перевезла более 45 тыс. пассажиров во время саммита БРИКС в Казани

2024-10-25 11:48
Горьковская железная дорога перевезла пригородными электропоездами более 45 тыс. пассажиров во время проведения саммита стран БРИКС в Казани. В их числе – почти 30 тыс. участников форума.

«Магистраль осуществляла транспортное обслуживание аккредитованных участников, лиц, задействованных в организации мероприятия, а также жителей и гостей столицы Татарстана на маршруте Казань – Аэропорт и Вахитово – Аэропорт. Основной площадкой проведения саммита стал выставочный центр «Казань Экспо», расположенный рядом с аэропортом. Железнодорожный транспорт стал основным как для местных жителей, так и для гостей форума из более чем 35 государств», – подчеркнул начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Для сравнения: в обычные дни в среднем на этом участке пассажиропоток составляет 1,6-1,8 тыс. пассажиров в сутки. Пиковыми днями по перевозкам стали 22 октября – более 10 тыс. пассажиров, из них 7 тыс. – аккредитованные участники форума и 23 октября –более 12,3 тыс. человек, из них 10,3 тыс. – участники.

Пригородные поезда в период с 20 по 24 октября осуществили 176 дополнительных рейсов. Интервал движения составлял 20 минут. Количество дополнительных рейсов варьировалось в зависимости от программы саммита. Их число составляло от 8 до 50 в сутки.

Наряду с дополнительными рейсами для жителей города продолжали курсировать ежедневные поезда, следовавшие в аэропорт измененным расписанием: 9 – от станции Казань до станции Аэропорт и 11 – в обратном направлении.

Специально для мероприятия в Казани были задействованы современные электропоезда серии ЭП3Д в шестивагонном исполнении. Вагоны оборудованы новыми эргономичными креслами, вместительными багажными полками, местами для перевозки велосипедов, климатическими системами с обеззараживанием воздуха. Под каждым трехместным диваном установлены розетки для зарядки гаджетов. Подножки имеют дополнительную выдвижную ступеньку, которая улучшает выход на низкую платформу, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

