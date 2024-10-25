Дополнительные поезда свяжут Красноярск и Абакан в канун Нового года

10:35

В связи с повышенным спросом на поездки в канун Нового года ОАО «РЖД» назначает дополнительный пассажирский поезд № 548 сообщением Красноярск – Абакан.

В этом году он совершит два рейса. Из Красноярска поезд отправится 28 и 30 декабря в 20:20 по местному времени, прибытие в столицу Хакасии – 29 и 31 декабря в 09:25.

В составе поезда – 19 плацкартных и купейных вагонов. Также предусмотрено специализированное купе для маломобильных пассажиров.

Продажа билетов уже открыта. Оформить проездные документы и узнать подробную информацию о движении поезда можно на официальном сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и в железнодорожных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.