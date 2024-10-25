Фирменному поезду Нижний Новгород – Имеретинский Курорт исполнилось 10 лет

09:49

Фирменному поезду № 37/138 сообщением Нижний Новгород – Имеретинский курорт (Олимпийский парк) исполняется 10 лет со дня первого запуска. За это время он совершил более 2,5 тыс. рейсов.

В его составе – плацкартные вагоны, СВ и купе. В них имеются биотуалеты, кондиционеры, индивидуальные розетки для зарядки мобильных устройств. Один из вагонов оборудован для маломобильных пассажиров. Также работает вагон-ресторан.

Поезд полюбился пассажирам за возможность беспересадочно добраться из Нижнего Новгорода до курортов Черноморского побережья России. Он пользуется повышенным спросом у пассажиров, которые любят путешествовать железнодорожным транспортом в комфортной обстановке.

Отметим, что за 9 месяцев 2024 года фирменный поезд перевез более 375 тыс. пассажиров. Это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В летний период поезд курсирует ежедневно, в остальные сезоны – через день. Из Нижнего Новгорода он отправляется в 19:14 и прибывает на станцию Имеретинский курорт через день в 10:03. Обратно он отправляется в 14:59 и прибывает в столицу Приволжья через день в 06:15.

Оформить проездные документы можно в кассах железнодорожных вокзалов, на сайте ОАО «РЖД», а также через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

Подробную информацию о правилах оформления проездных документов и о движении поездов можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «РЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.