С начала ремонтной кампании 2024 года на Забайкальской железной дороге обновлено 313 км пути

2024-10-25 09:16
С начала ремонтной кампании 2024 года на Забайкальской железной дороге обновлено 313 км пути
На Забайкальской железной дороге с начала путеремонтной кампании в апреле было обновлено 313 км пути, что составляет более 94% от запланированных на 2024 год объемов.

В ходе выполненных работ по капитальному ремонту с применением новых материалов верхнего строения пути уложено 235,5 км бесстыкового пути, выполнена глубокая очистка балласта на 257,6 км. Кроме того, произведена смена 187 стрелочных переводов.

Напомним, что основной фронт работ сосредоточен на главном ходу Транссибирской магистрали, характеризующимся интенсивным движением поездов и значительной весовой нагрузкой на стальную колею.

В ремонтных работах задействована специализированная железнодорожная техника: укладочные краны, выправочно-подбивочно-рихтовочные и щебнеочистительные машины, электробалластеры и стабилизаторы.

Планомерная модернизация и ремонт пути направлены на обеспечение и поддержание высокого уровня безопасности железнодорожных перевозок и увеличение скоростей движения поездов: для пассажирских на отдельных участках – до 120 км/ч, для грузовых – до 80 км/ч, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

