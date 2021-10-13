Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Расписание поездов на участке Армавир – Туапсе в Краснодарском крае изменится в связи с капитальным ремонтом пути в двух тоннелях

2021-10-13 16:21
Расписание поездов на участке Армавир – Туапсе в Краснодарском крае изменится в связи с капитальным ремонтом пути в двух тоннелях
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

13 октября начинаются плановые работы по капитальному ремонту пути в Среднем и Малом петлевых тоннелях в районе станции Индюк на участке Армавир – Белореченская – Туапсе.

Работы направлены на обеспечение безопасности и надежности перевозок. Ремонт пройдет по технологии «Закрытый перегон», которая позволяет минимизировать сроки проведения работ.

В связи с этим частично изменится расписание поездов дальнего следования и пригородного сообщения. С 13 октября по 7 декабря составы будут перенаправлены на участок Краснодар – Горячий Ключ – Туапсе.

Для сохранения транспортной доступности населенных пунктов, расположенных на участке Армавир – Белореченская – Туапсе, будет организована мультимодальная схема перевозки пассажиров. На участке Белореченская – Гойтх продолжат курсировать пригородные поезда, а на участке Гойтх – Кривенковская перевозки будут осуществляться автотранспортом, движение которого синхронизировано с железнодорожным транспортом.

На маршруте Гойтх – Белореченская пригородные поезда №№ 6928, 6058, 6932 будут отправляться со станции Гойтх в 06:55, 18:05 и 20:54, в обратном направлении поезда №№ 6929, 6047, 6933 будут отправляться со станции Белореченская в 04:06, 07:29 и 18:05.

На время проведения плановых ремонтных работ назначаются дополнительные пригородные поезда на участке Туапсе – Кривенковская. Они будут осуществлять по три рейса в сутки в прямом и обратном направлениях. Составы начнут отправляться из Туапсе в 05:42, 17:34 и 19:14, из Кривенковской – в 06:34, 18:24 и 20:12.

Кроме того, для улучшения транспортной доступности пассажиров в период с 13 октября по 7 декабря 2021 года введена стоянка на остановочном пункте Кирпичное пригородному поезду «Ласточка» № 6015 сообщением Краснодар – Имеретинский Курорт (в 09:05 с прибытием на станцию Туапсе в 09:24) и пригородному поезду «Ласточка» № 6012 сообщением Имеретинский Курорт – Краснодар-1 – на остановочных пунктах 1874 км, Цыпка, Кирпичное и на станции Греческий (с прибытием на станцию Туапсе в 20:01).

Подробную информацию о графике движения поездов можно получить на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «ЖД» 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный), сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru