На вокзалах Восточно-Сибирской магистрали пассажиры сдали в фандоматы свыше 40 тыс. бутылок и алюминиевых банок

С января по сентябрь текущего года через фандоматы, установленные на вокзалах станций Иркутск-Пассажирский, Улан-Удэ, Ангарск и Усолье-Сибирское Восточно-Сибирской железной дороги, было собрано 40,4 тыс. единиц использованной тары – пластиковых бутылок и алюминиевых банок.

За каждую сданную емкость пассажирам начисляются бонусы, а накопленные баллы можно будет обменять на скидку или пополнить баланс карт лояльности партнеров проекта. Для зачисления бонусов необходимо при сдаче тары ввести номер телефона, зарегистрированный в бонусной программе Ecoplatform.

Первые подобные аппараты были установлены на вокзалах Иркутск-Пассажирский и Улан-Удэ в апреле 2023 года. Начиная с этого периода, всеми терминалами собрана почти 61 тыс. упаковок.

Добавим, что в ОАО «РЖД» реализуются экологические программы. В частности, на инфраструктурных объектах и в ряде пассажирских поездов действует проект по раздельному сбору мусора. Благодаря специальным контейнерам, установленным на вокзалах ВСЖД, за 9 месяцев 2024 на вторичную переработку было передано почти 6 тонн пластика, бумаги и других отходов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.