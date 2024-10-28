Порядок курсирования некоторых пригородных поездов в Свердловской области изменится в праздничные выходные ноября

16:47

В праздничные выходные ноября на Свердловской железной дороге временно изменится порядок курсирования некоторых пригородных поездов. Изменения связаны с тем, что праздничный день 4 ноября выпадает на понедельник, а в субботу, 2 ноября, установлен рабочий день.

Межрегиональные пригородные поезда № 7027 Челябинск – Екатеринбург (отправление в 13:38, здесь и далее – время местное) и № 7028 Екатеринбург – Челябинск (отправление в 11:10) назначены 5 ноября вместо 1 ноября.

В Свердловской области изменения затронут скорые пригородные поезда «Финист»:

№ 7053 Екатеринбург – Шаля (отправление в 17:24) назначен 2 и 4 ноября вместо 1 и 3 ноября;

№ 7054 Шаля – Екатеринбург (отправление в 04:43) назначен 3 и 5 ноября вместо 2 и 4 ноября;

№ 7055 Екатеринбург – Кузино (отправление в 17:24) назначен 1 и 3 ноября вместо 2 и 4 ноября;

№ 7056 Кузино – Екатеринбург (отправление в 05:40) назначен 2 и 4 ноября вместо 3 и 5 ноября;

№ 7066 Нижний Тагил – Екатеринбург (отправление в 11:58) назначен 4 ноября вместо 3 ноября;

№ 7071 Екатеринбург – Серов (отправление в 23:07) назначен 1 и 3 ноября вместо 2 и 4 ноября;

№ 7072 Серов – Екатеринбург (отправление в 03:15) назначен 2 и 4 ноября вместо 3 и 5 ноября;

№7077 Екатеринбург – Верхотурье (отправление в 06:53) назначен 4 ноября вместо 2 ноября;

№ 7078 Верхотурье – Екатеринбург (отправление в 17:44) назначен 4 ноября вместо 2 ноября;

№ 7079 Екатеринбург – Карпинск (отправление в 17:28) назначен 2 и 4 ноября вместо 1 и 3 ноября;

№ 7080 Карпинск – Екатеринбург (отправление в 02:02) назначен 3 и 5 ноября вместо 2 и 4 ноября.

Электрички Сысерть – Керамик – Екатеринбург-Сортировочный (№№ 6110/6112/6113) и Керамик – Нижний Тагил (№№ 6451/6461), курсирующие только по рабочим дням, назначены 2 ноября вместо 4 ноября.

Электрички Аэропорт Кольцово – Екатеринбург-Пассажирский – Аэропорт Кольцово (№№ 6053/6055/6056/7654), курсирующие с понедельника по субботу, назначены 3 ноября вместо 4 ноября.

Изменения коснутся и некоторых других пригородных поездов в Свердловской области. Просим пассажиров при планировании поездки уточнять расписание. С более подробной информацией можно ознакомиться в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте перевозчика – АО «Свердловская пригородная компания», а также на станциях, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.