Порядок курсирования некоторых пригородных поездов в Свердловской области изменится в праздничные выходные ноября

В праздничные выходные ноября на Свердловской железной дороге временно изменится порядок курсирования некоторых пригородных поездов. Изменения связаны с тем, что праздничный день 4 ноября выпадает на понедельник, а в субботу, 2 ноября, установлен рабочий день.
Межрегиональные пригородные поезда № 7027 Челябинск – Екатеринбург (отправление в 13:38, здесь и далее – время местное) и № 7028 Екатеринбург – Челябинск (отправление в 11:10) назначены 5 ноября вместо 1 ноября.
В Свердловской области изменения затронут скорые пригородные поезда «Финист»:
Электрички Сысерть – Керамик – Екатеринбург-Сортировочный (№№ 6110/6112/6113) и Керамик – Нижний Тагил (№№ 6451/6461), курсирующие только по рабочим дням, назначены 2 ноября вместо 4 ноября.
Электрички Аэропорт Кольцово – Екатеринбург-Пассажирский – Аэропорт Кольцово (№№ 6053/6055/6056/7654), курсирующие с понедельника по субботу, назначены 3 ноября вместо 4 ноября.
Изменения коснутся и некоторых других пригородных поездов в Свердловской области. Просим пассажиров при планировании поездки уточнять расписание. С более подробной информацией можно ознакомиться в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте перевозчика – АО «Свердловская пригородная компания», а также на станциях, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.