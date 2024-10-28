Расписание пригородных поездов временно изменится на участке Краснодар-1 – Ростов 29 октября

16:15

29 октября на станции Краснодар-2 будут проводиться ремонтные работы. В связи с этим изменится расписание пригородных поездов на направлении Краснодар-1 – Ростов.

Во вторник не будут ходить электрички, связывающие донскую и кубанскую столицы. Отменен составной поезд, который отправляется из Ростова-на-Дону в 07:36 и прибывает в Краснодар в 12:30. Также на один день приостановлено курсирование вечернего составного поезда, который отправляется со станции Краснодар-1 в 17:10 и прибывает в Ростов в 21:41.

Изменения внесены и в график движения других электричек на этом направлении.

Северо-Кавказская железная дорога просит пассажиров принять во внимание информацию при планировании поездок и отнестись с пониманием к временным неудобствам.

Подробную информацию о действующем расписании пригородных поездов можно узнать на сайтах ОАО «РЖД» и АО «Кубань Экспресс-Пригород», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.