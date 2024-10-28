Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В январе – сентябре текущего года с Северной железной дороги отправлено более 1,2 тыс. контейнерных поездов

2024-10-28 16:11
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В январе – сентябре 2024 года со станций Северной железной дороги отправлено 1210 контейнерных поездов. В сравнении с тем же периодом предыдущего года их количество выросло на 2%, объем перевезенных в них грузов увеличен на 4,1%, до 2,5 млн тонн. Это пиломатериалы и продукция деревообработки, бумажная продукция, минеральные и химические удобрения, автомобили и комплектующие для них.

Контейнерные поезда отправлены в порты Санкт-Петербурга для дальнейшего экспорта, на станции назначения на Дальнем Востоке, Северном Кавказе, в Восточной Сибири.

Расширен перечень станций СЖД, с которых отправляются контейнерные поезда. В него вошли Галич и Шарья в Костромской области, Печаткино и Вохтога – в Вологодской. Со станции Соломбалка из Архангельска производились отправки «арктических экспрессов» с контейнерами, доставленными в Россию по Северному морскому пути.

Всего со станций СЖД в Архангельской области в январе – сентябре отправлен 521 контейнерный поезд, из Республики Коми – 405. Со станций в Вологодской области отправлено 204 контейнерных поезда, из Костромской и Ярославской – 49 и 31 контейнерный поезд соответственно, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

