Скорый пригородный поезд «Орлан» перевез 1,5-миллионного пассажира в Башкирии

Скорый пригородный поезд «Орлан» сообщением Уфа – Кумертау – Оренбург («Южный радиус») перевез 1,5-миллионного пассажира. Впервые он связал административные центры Республики Башкортостан и Оренбургской области 27 сентября 2021 года. Сегодня это одно из самых востребованных межрегиональных направлений на Куйбышевской железной дороге, что подтверждает количество перевезенных пассажиров.

Счастливый билет приобрел студент Оренбургского государственного университета Тимур Тугаев. Сотрудники железной дороги и АО «Башкортостанская ППК» поздравили юбилейного пассажира и вручили памятные подарки.

Напомним: в Республике Башкортостан инновационные подвижные составы РА-3 «Орлан» ежедневно курсируют по маршруту Уфа – Кумертау – Оренбург. Подвижной состав рассчитан на перевозку 226 пассажиров, оснащен комфортабельными посадочными местами и мультимедийной системой с возможностью выхода в интернет. Кроме того, в составе действует услуга «Буфет на борту», установлены столики для организации перекуса, а для детей обустроена развлекательная зона с мольбертами.

Запуск скорого пригородного поезда и формирование удобной и эффективной маршрутной сети между двух субъектов с использованием инновационного подвижного состава рельсовых автобусов «Орлан» стали возможны благодаря совместной работе Куйбышевской железной дороги, АО «Башкортостанская ППК» и региональных органов власти, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.