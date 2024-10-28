Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Удмуртский студотряд проводников стал лучшим в России

2024-10-28 13:12
Студенческий отряд проводников «Арбат», состоящий из студентов Удмуртской Республики, признан лучшим в этот трудовой сезон в России. Награждение состоялось в Омске в рамках проведения всероссийского слета студенческих отрядов проводников.

Студенты-проводники работали на поездах Горьковской железной дороги, которые курсируют по основным направлениям магистрали: до Москвы, Санкт-Петербурга, Новороссийска, Анапы, Кисловодска и др.

По словам заместителя начальника ГЖД по кадрам и социальным вопросам Олега Щукина, перед началом работы все соискатели прошли специальные подготовительные курсы. Для допуска к выполнению работы каждый из них прошел экзамены и медицинскую комиссию. Методическую поддержку в процессе подготовки новых проводников оказали специалисты Ижевского филиала ФГБОУ ВПО СамГУПС и Центр развития персонала АО «ФПК».

Добавим, что студенческий отряд проводников «Арбат» базируется в Ижевском государственном техническом университете им. М. Т. Калашникова. Всего в Удмуртской Республике функционируют 16 профильных студотрядов, в которых трудятся 510 студентов.

Горьковская магистраль планомерно реализует комплекс мероприятий, направленных на развитие инструментов повышения уровня квалификации и подготовки будущих работников, включая проведение систематических встреч руководства железной дороги со студентами профильных учебных заведений, а также организацию совместных стратегических сессий между железнодорожниками и профессиональным сообществом, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

