Калининградские пригородные поезда будут курсировать по расписанию выходного и праздничного дня 3 и 4 ноября

2024-10-28 10:10
В связи с переносом рабочего и выходного дня в период празднования Дня народного единства на большей части пригородных направлений в субботу, 2 ноября, будет действовать расписание рабочего дня. 3 и 4 ноября все пригородные поезда на Калининградской железной дороге будут курсировать согласно расписанию выходного и праздничного дня.

В частности, на Советском направлении вечерний рельсовый автобус в Советск, отправляющийся с Южного вокзала в 18:21, выполнит поездки из Калининграда в Советск 2 и 4 ноября. Утренний поезд из Советска будет отправляться 2 и 3 ноября. Отправление вечернего «студенческого» поезда из Советска в Калининград переносится с 3 на 4 ноября.

На Багратионовском направлении со 2 по 4 ноября назначаются 2 пригородных поезда. Время отправления с Южного вокзала – 08:10, со станции Багратионовск – 14:14.

На Мамоновском направлении со 2 по 4 ноября будут курсировать рельсовые автобусы, отправляющиеся с Южного вокзала в 10:25, из Мамоново – в 16:20.

С 5 ноября все пригородные поезда будут курсировать по действующему расписанию.

Всю информацию об изменениях расписания поездов пригородного сообщения можно узнать на официальном сайте АО «КППК», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

