РЖД выступили технологическим партнером окружного хакатона Приволжья

РЖД представили специальное кейсовое задание в рамках проведения окружного хакатона ПФО «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» – флагманского проекта АНО «Россия – страна возможностей». Мероприятие проходило в столице Приволжья 25–27 октября 2024 года на территории академии «Маяк» им. А. Д. Сахарова.

Отметим, что в этом году железнодорожники в рамках проведения мероприятия предложили разработать продукт на основе искусственного интеллекта для распознавания маневровых единиц, контроля занятости путей, обеспечения безопасности и охраны труда, а также прогнозную модель работы с клиентами в сфере грузовых железнодорожных перевозок на основе анализа данных CRM-системы и внутренних информационных систем.

«РЖД сейчас активно внедряет инструменты цифровой трансформации, которые помогут сделать еще лучше процесс взаимодействия с нашими клиентами по вопросам оказания железнодорожных услуг. Второй год подряд мы предоставляем участникам окружного хакатона наш кейс по развитию отрасли с помощью информационных технологий. Каждое решение, которое было презентовано на мероприятии, будет взято в работу сотрудниками магистрали», – заявил начальник Горьковской железной дороги.

Добавим, что в ходе проведения мероприятия также проходили образовательные и развлекательные мероприятия, а общий призовой фонд составил 3,6 млн рублей.

Формат хакатона представляет собой соревнования, в рамках которого участники решают специальные задачи от крупнейших компаний России в сферах развития искусственного интеллекта и информационной среды, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.