За 9 месяцев текущего года на вокзалах Горьковской железной дороги помощь получили более 20 тыс. маломобильных пассажиров

14:05

Специализированную помощь на территории вокзальных комплексов Горьковской магистрали в январе – сентябре 2024 года оказали 20,5 тыс. маломобильных пассажиров. Это почти на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Заявки на оказание помощи на железнодорожных вокзалах принимаются в Центре содействия мобильности ОАО «РЖД». Наибольшее количество обращений за 9 месяцев текущего года в центр поступило от пассажиров железнодорожных вокзалов Нижний Новгород (4,7 тыс.), Киров (3,7 тыс.), Казань (2,4 тыс.) и Ижевск (1,6 тыс.).

Сотрудники центра встречают пассажиров с ограниченными физическими возможностями, помогают оформить проездные документы, сопровождают при передвижении по территории вокзального комплекса и посадке в поезд. Кроме того, при необходимости пассажиру предоставляется кресло-коляска или каталка для лежачих больных. Также им помогают с транспортировкой багажа. Все эти услуги оказываются бесплатно.

Центр содействия мобильности ОАО «РЖД» работает в круглосуточном режиме без выходных дней. Получить информацию об услугах, оставить заявку на сопровождение и оказание помощи, зарезервировать места в поездах дальнего следования можно на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Маломобильным пассажирам» или по тел.: 8 (800) 775-00-00. Заявку можно оставить за трое суток до поездки, но не менее чем за 24 часа до момента оказания услуг, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.