Расписание некоторых электричек и аэроэкспрессов Павелецкого направления столичной магистрали изменится 17 октября

2021-10-13 10:01
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В воскресенье, 17 октября, изменится расписание нескольких электричек Павелецкого направления Московской железной дороги и аэроэкспрессов в аэропорт Домодедово. Во время специальных технологических «окон» с 19:30 до 06:00 железнодорожники заменят стрелочный перевод на участке Домодедово – Бирюлево-товарная.

Обращаем внимание пассажиров, что с 20:00 до 02:00 у некоторых электричек Павелецкого направления и аэроэкспрессов в аэропорт Домодедово изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте. Кроме того, из расписания выведены два аэроэкспресса: № 7173 Москва – Аэропорт Домодедово (отправлением в 22:30), № 7176 Аэропорт Домодедово – Москва (в 23:02) и один электропоезд № 6623 Москва – Домодедово (в 19:18). Поезд № 6412 Барыбино – Москва (в 17:53) проследует укороченным маршрутом – до станции Домодедово.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

