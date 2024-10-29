Пожарные поезда Свердловской железной дороги в 2024 году помогли ликвидировать 11 природных пожаров

12:36

По итогам пожароопасного сезона 2024 года (апрель – сентябрь) Свердловская магистраль отметила улучшение ситуации на прилегающих к железной дороге территориях. Для ликвидации очагов возгораний леса и сухой травы, в том числе по запросам региональных оперативно-спасательных служб, пожарные поезда выезжали 11 раз – почти в 11 раз реже, чем за аналогичный период прошлого года.

Снижение количества природных пожаров вблизи железной дороги во многом обусловлено погодными факторами, которые препятствовали возникновению очагов возгораний и распространению огня (прохладное лето и большое количество осадков).

При этом эксперты отметили, что существенно снизить количество выездов «по тревоге» удалось за счет превентивных мер с участием всех смежных подразделений магистрали. В частности, в преддверии пожароопасного сезона в полосе отвода железной дороги и на прилегающих территориях проведены субботники с уборкой мусора и сухой травы. В отдельных местах вблизи путей обустроены защитные минерализованные полосы.

Также на СвЖД реализовали комплекс сезонных организационно-технических мероприятий. В состав пожарных поездов включили дополнительные цистерны-водохранилища, определили пункты их заправки водой, провели ревизию пожарно-технического оборудования, совместно с диспетчерскими службами магистрали отработали порядок оперативной отправки пожарных поездов с мест постоянной дислокации.

Для поддержания высокого уровня готовности, а также отработки основных навыков и алгоритмов действий в чрезвычайных ситуациях все пожарные поезда СвЖД и их личный состав регулярно принимают участие в учениях (в том числе совместно с МЧС России) и специальных тренировках.

Напомним: на ключевых станциях Свердловской магистрали дислоцирован 21 пожарный поезд. Каждый из них имеет запас воды от 120 до 180 тонн (2 или 3 цистерны) и 5 тонн пенообразователя. Зона обслуживания одного поезда – от 100 до 600 км по железным дорогам общего пользования. Готовность поезда к отправлению с места стоянки в любое время суток – несколько минут после получения приказа, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.