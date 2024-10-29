Расписание некоторых пригородных поездов изменится на Восточно-Сибирской железной дороге с 29 октября

11:39

В связи с отменой остановки на о. п. Лес (Разъезд № 18) Восточно-Сибирской железной дороги в Иркутской области с 29 октября изменяется расписание движения пригородных поездов № 6040 Чуна – Вихоревка и № 6037 Вихоревка – Чуна.

В соответствии с новым графиком, пригородные поезда будут курсировать по ВСЖД ежедневно. Поезд № 6040 Чуна – Вихоревка со станции Чуна будет отправляться в 18:04 по местному времени. На конечную станцию пригородный состав будет прибывать в 20:33.

Электропоезд № 6037 Вихоревка – Чуна будет отправляться из Вихоревки в 10:03, прибывать в Чуну в 12:43.

Кроме того, в связи с проведением работ по реконструкции железнодорожной инфраструктуры на участке Кодар – Леприндо ВСЖД 1 ноября 2024 года изменяется расписание движения пригородного поезда № 6385 сообщением Новая Чара – Куанда. Разница с действующим графиком составит 3 часа 42 минуты.

Просим пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании. Актуальную информацию о движении поездов можно получить по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный) или воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.