Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Расписание некоторых пригородных поездов изменится на Восточно-Сибирской железной дороге с 29 октября

2024-10-29 11:39
Расписание некоторых пригородных поездов изменится на Восточно-Сибирской железной дороге с 29 октября
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В связи с отменой остановки на о. п. Лес (Разъезд № 18) Восточно-Сибирской железной дороги в Иркутской области с 29 октября изменяется расписание движения пригородных поездов № 6040 Чуна – Вихоревка и № 6037 Вихоревка – Чуна.

В соответствии с новым графиком, пригородные поезда будут курсировать по ВСЖД ежедневно. Поезд № 6040 Чуна – Вихоревка со станции Чуна будет отправляться в 18:04 по местному времени. На конечную станцию пригородный состав будет прибывать в 20:33.

Электропоезд № 6037 Вихоревка – Чуна будет отправляться из Вихоревки в 10:03, прибывать в Чуну в 12:43.

Кроме того, в связи с проведением работ по реконструкции железнодорожной инфраструктуры на участке Кодар – Леприндо ВСЖД 1 ноября 2024 года изменяется расписание движения пригородного поезда № 6385 сообщением Новая Чара – Куанда. Разница с действующим графиком составит 3 часа 42 минуты.

Просим пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании. Актуальную информацию о движении поездов можно получить по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный) или воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru