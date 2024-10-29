В январе – сентябре 2024 года по маршруту Минеральные Воды – Кисловодск перевезено более 4,6 млн пассажиров

10:52

На самом популярном пригородном железнодорожном маршруте СКЖД Минеральные Воды – Кисловодск за 9 месяцев 2024 года перевезено свыше 4,6 млн пассажиров.

Вторым по востребованности у пассажиров пригородных направлений в этот период стал маршрут Туапсе – Имеретинский курорт. Пригородными «Ласточками» на этом направлении перевезено 4,3 млн пассажиров.

Третью строчку рейтинга занимает маршрут Ростов – Таганрог. Электрички, курсирующие между донской столицей и родиной Чехова, перевезли более 3,4 млн человек.

Замыкают пятерку лидеров 2 популярных маршрута, которые связывают станции Черноморского побережья. «Ласточками» сообщением Аэропорт Сочи – Туапсе и Аэропорт Сочи – Сочи воспользовались 1,7 млн и 1,1 млн человек соответственно.

Также электрички для поездок активно используют жители и гости Республики Дагестан. В январе – сентябре 2024 года на маршруте Махачкала – Дербент перевезено 655 тыс. пассажиров, на маршруте Хасав-Юрт – Махачкала 371 тыс.

Напомним, что на пригородных маршрутах на полигоне СКЖД работают 2 перевозчика – АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» и АО «Кубань Экспресс-Пригород», сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.