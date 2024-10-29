Межрегиональным электропоездом Нижний Новгород – Казань за 9 месяцев 2024 года воспользовались почти 310 тыс. человек

Межрегиональным электропоездом Нижний Новгород – Казань за 9 месяцев 2024 года воспользовались почти 310 тыс. человек

09:37

Межрегиональная электричка сообщением Нижний Новгород – Казань в январе – сентябре 2024 года перевезла около 310 тыс. пассажиров, что на 20,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Отметим, что в сентябре 2024 года по этому маршруту было отправлено свыше 31 тыс. человек (+13% к сентябрю 2023 года).

Подвижной состав оснащен системой климат-контроля с обеззараживанием воздуха, видеонаблюдением, телевизорами. Также там оборудован безопасный детский уголок с манежем. Все вагоны адаптированы для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья.

Электричка курсирует ежедневно. Из Нижнего Новгорода она отправляется в 05:10 и 16:08, прибывает в столицу Татарстана в 11:09 и 22:07 соответственно. Из Казани поезд отправляется в 05:21 и 15:50, прибывает в столицу Приволжья в 11:20 и 21:49. Время в пути составляет 5 часов 59 минут.

Состав совершает в пути следования остановки на станциях Арзамас-2, Перевозская, Сергач, Пильна, Княжиха, Шумерля, Вурнары, Канаш, Свияжск и Зеленый Дол.

Всю информацию о расписании поездов пригородного сообщения пассажиры могут получить на сайтах ОАО «РЖД», пригородных компаний АО «ВВППК» и АО «Содружество», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по тел.: 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.