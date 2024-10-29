Схема прохода пассажиров от главного железнодорожного вокзала Красноярска к остановкам общественного транспорта изменилась в связи со строительством метро

09:20

В связи с предстоящим строительством станции метро на площади у главного железнодорожного вокзала в Красноярске изменилась схема прохода пассажиров от вокзального комплекса к остановкам городского общественного транспорта. Чтобы туда попасть, пассажирам необходимо обойти территорию площади, которая теперь огорожена.

Сделать это можно с двух сторон от вокзала – по тротуарам переулка Выборгский или по пешеходным дорожкам улицы Бограда.

Для удобства граждан железнодорожники установили указатели маршрутов. Кроме того, по громкой связи вокзала звучат объявления о новой схеме прохода.

Отметим, что вокзальный комплекс станции Красноярск работает в штатном режиме. Входы в здание и выходы из него не изменились, услуги пассажирам и посетителям предоставляются в полном объеме, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.