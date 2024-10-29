Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

За 9 месяцев текущего года на Забайкальской железной дороге по виртуальной сцепке проведено свыше 37 тыс. пар поездов

2024-10-29 09:11
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В январе – сентябре 2024 года по технологии виртуальной сцепки на магистрали проведено более 37 тыс. пар грузовых поездов, что в 3,2 раза превышает результат за аналогичный период 2023 года.

Такой метод организации пропуска поездопотока позволяет сократить интервал попутного следования грузовых поездов до 4-6 минут. Принцип виртуальной сцепки основывается на установке между локомотивами двух и более поездов соединения по специальному радиоканалу. При этом осуществляется непрерывный обмен данными: место нахождения состава, скорость, текущий режим работы локомотива и другая информация. Показатели, поступившие от идущего впереди локомотива, обрабатываются на следующем локомотиве, идущем попутно. В результате осуществляется выбор оптимального режима работы с учетом профиля пути, в том числе набор и поддержание скорости, параметры торможения.

Также за 9 месяцев 2024 года на Забайкальской железной дороге было организовано движение 4,6 тыс. поездов повышенной массы – от 7,1 до 8 тыс. тонн.

Кроме того, в январе – сентябре на ЗабЖД организовано движение 2818 соединенных грузовых поездов. При этой технологии 2 грузовых поезда физически объединяются в один состав.

Напомним, что грузооборот, один из ключевых показателей работы Забайкальской железной дороги, в январе – сентябре 2024 года составил 237,9 млрд тарифных тонно-км с ростом к уровню прошлого года на 2%, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

