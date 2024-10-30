Число пассажиров Северной железной дороги в Вологодской области в январе – сентябре 2024 года выросло на 8%

17:07

С вокзалов и станций Вологодской области с января по сентябрь этого года в дальних и пригородных поездах отправились в поездки 1,2 млн человек. 30 октября в Вологде в ходе рабочей встречи начальник СЖД Рашид Сайбаталов и губернатор Вологодской области Георгий Филимонов обсудили дальнейшее развитие железнодорожных пассажирских перевозок. Кроме того, они рассмотрели вопросы профилактики травматизма на железной дороге и внутреннего туризма.

«Пассажиропоток в регионе показывает положительную динамику: вырос на 8,4% к аналогичному периоду прошлого года. Для увеличения объемов перевозок на направлении от Вологды до Москвы сейчас рассматривается возможность назначения двухэтажного поезда. Решение будет принято после тестового рейса двухэтажных вагонов, который организуем в ноябре», – рассказал начальник СЖД Рашид Сайбаталов.

«Мы рассмотрели возможность изменить расписание поезда дальнего следования Москва – Вологда – Череповец и обсудили обустройство пешеходных переходов через железнодорожные пути в нескольких населенных пунктах Вологодской области», – отметил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

При содействии региональных властей ОАО «РЖД» развивает сферу пассажирских железнодорожных перевозок и внутренний туризм с использованием железнодорожного транспорта. В 2023-2024 годах обновлены вагоны трех поездов, соединяющих Вологодскую область с Санкт-Петербургом, Москвой и Воркутой. На железнодорожных вокзалах в Вологде, Череповце и Великом Устюге установлены новые информационно-справочные терминалы, оборудованы автоматические камеры хранения. Из Череповца с декабря в составе поезда Архангельск – Москва начнут курсировать беспересадочные вагоны до Москвы. По согласованию с правительством Вологодской области сезонные «дачные» пригородные поезда Вологда – Череповец – Бабаево продлены до конца декабря.

Кроме того, через Вологодскую область проложены маршруты нескольких межрегиональных туристических поездов из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани и Челябинска.

ОАО «РЖД» совместно с Вологодской областью реализует проект «Поезд Деда Мороза». В этом году он проедет более 30 тыс. км и сделает более 60 остановок, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.