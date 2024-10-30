Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Студенты-железнодорожники спроектируют новую линию для Горьковской магистрали

2024-10-30 15:03
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Студенты Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I в рамках выполнения своих выпускных квалификационных работ будут проектировать новую железнодорожную линию Яранск – Котельнич в Кировской области.

Будущие железнодорожники проработают варианты оптимального строительства мостов, станций и другой инфраструктуры, которая необходима для реализации этого проекта.

Создание новой железнодорожной линии Яранск – Котельнич будет способствовать решению национальной задачи по повышению уровня доступности отдаленных территорий России.

«Совместно с представителями университета в рамках реализации этого проекта мы планируем внедрять инновационные решения для развития интеллектуального потенциала транспортной системы страны», – отметил начальник ГЖД Сергей Дорофеевский.

Студенты ПГУПС во время выполнения своих тематических выпускных работ будут получать всю необходимую методологическую и практическую поддержки от представителей Горьковской магистрали. В июле 2025 года они будут защищать свои проекты не только перед государственной экзаменационной комиссией, но и перед руководством ГЖД.

Добавим, что разработка новой железнодорожной линии Яранск – Котельнич в Кировской области обучающимися университета стала возможной благодаря реализации федеральной образовательной программы «Приоритет-2030», которая внедряет принципы практико-ориентированного обучения в вузах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

