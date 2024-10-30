Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

АО «ФГК» тестирует дополнительный канал доставки грузов в Республике Коми

2024-10-30 11:48
АО «ФГК» тестирует дополнительный канал доставки продовольственных грузов крупных ретейлеров в полуприцепах с применением платформ колодцевого типа модели 13-6701 «Печора».

«На маршрутах Сосногорск – Воркута, Сосногорск – Усинск, Сосногорск – Печора с 2020 года уже курсируют контрейлерные платформы АО «ФГК» модели 13-5205 «Сибирь». Для обеспечения городов Республики Коми продовольственными товарами мы дополнительно выработали технологию погрузки платформ колодцевого типа модели 13-6701 «Печора», которая позволяет задействовать новый вид подвижного состава и увеличить объемы перевозок продуктов питания в регионе. Полуприцеп загружается на платформу в Сыктывкаре и отправляется под погрузку грузов в Сосногорск. При этом возможности контрейлерной платформы 13-6701 позволяют использовать альтернативные места погрузки и выгрузки грузов из полуприцепов, что избавит заказчиков от ожидания освобождения грузовых дворов. При увеличении объема перевозок установка полуприцепов на контрейлерные платформы и дальше будет производиться на станции Сыктывкар. Наши планы предусматривают в перспективе рост объема перевозок в течение года до 12 платформ на кольце», – отметил начальник Ярославского агентства транспортного обслуживания АО «ФГК» Александр Коломеец.

Контрейлерная платформа колодцевого типа модели 13-6701 «Печора» адаптирована к имеющейся инфраструктуре и может курсировать без ограничений маршрутов следования. Модель предназначена как для контрейлерных перевозок, так и для отправки крупнотоннажных контейнеров, что делает вагон более функциональным. В парке АО «ФГК» – 151 контрейлерная платформа колодцевого типа модели 13-6701 «Печора» и 102 контрейлерные платформы модели 13-5205 «Сибирь».

