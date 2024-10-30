Билеты на новый ежедневный пригородный экспресс Красноярск – Назарово – Красная Сопка можно будет купить со 2 ноября

09:24

Покупка билетов на новый пригородный экспресс Красноярск – Назарово – Красная Сопка станет доступна для пассажиров КрасЖД с субботы, 2 ноября, – за 10 дней до начала курсирования.

Оформить проездные документы можно будет в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и в пригородных кассах.

Первый рейс скоростной электропоезд «Западный экспресс» совершит 11 ноября и будет курсировать ежедневно.

Из Красноярска поезд будет отправляться в 07:33, прибытие в Ачинск – в 10:44, в Назарово – в 11:47. Время прибытия на конечную станцию Красная Сопка – 12:36. В обратном направлении отправление со станции Красная Сопка – в 12:47, прибытие в Красноярск – в 17:48.

Таким образом, добраться до крупных городов региона – Ачинска и Назарово – можно будет значительно быстрее. Поездка из краевого центра до Ачинска займет 3 часа, до Назарова – 4 часа, до конечной станции Красная Сопка – 5 часов.

От Красноярска до Ачинска электропоезд будет следовать с остановками только на крупных станциях, далее – со всеми остановками.

В составе «Западного экспресса» – 4 современных комфортабельных вагона.

Поездка в электропоезде из Ачинска и Назарово до краевого центра обойдется пассажирам в 1,5 раза дешевле по сравнению со стоимостью поездки на автобусе, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.