Сотрудники Куйбышевской железной дороги приняли участие во всероссийской экологической акции

2024-10-30 09:15
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Новый лес появился вблизи села Злобинка. Сотрудники Куйбышевской магистрали высадили 800 сеянцев сосны на территории Кузнецкого лесничества в Пензенской области.

В экологической акции приняли участие железнодорожники, школьники, волонтеры и сотрудники других предприятий и организаций региона. Общими усилиями они посадили 5 тыс. саженцев сосны на площади 1 га.

Деревья высажены в рамках всероссийской акции «Сохраним лес».

Железнодорожники – постоянные участники различных экологических инициатив. В этом году только на территории Пензенской области силами работников компании было высажено около 3 тыс. деревьев. Лесовосстановительные мероприятия с участием сотрудников Куйбышевской железной дороги прошли также в Мордовии, Башкортостане и Ульяновской области, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

