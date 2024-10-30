Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Куйбышевская железная дорога запустила новый пригородный поезд из Шакши в Дёму

2024-10-30 09:10
Куйбышевская железная дорога запустила новый пригородный поезд из Шакши в Дёму
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

29 октября в первый рейс вышел новый пригородный поезд № 6453 Шакша (отпр. 12.45) – Дёма (приб. 13.35), который позволит жителям Уфы добираться из удаленных районов города до центра и в дневное время. Решение о запуске поезда было принято Куйбышевской железной дорогой и АО «Башкортостанская ППК» совместно с региональным Министерством транспорта, чтобы обеспечить транспортную доступность для населения на время закрытия Шакшинского моста.

Также с 29 октября продлен маршрут следования ежедневного пригородного поезда № 6454 Кандры (отпр. 06:42) – Уфа (приб. 09:37, отпр. 09:38) до станции Шакша (приб. 10:08) и внесены изменения в расписание некоторых пригородных поездов.

Время указано местное.

Таким образом, общее число пригородных поездов, курсирующих на участке Дёма – Шакша, достигнет 37, что практически в 2 раза больше, чем по этому направлению курсировало электропоездов в начале года. Все это позволит обеспечить тактовый график движения пригородных поездов на станции Шакша, обеспечив минимальный интервал движения между поездами в утреннее и вечернее время.

Кроме того, для комфорта пассажиров составлен особый график движения поездов, исключающий пересечение пассажиропотоков с поездов разных направлений.

Более подробную информацию о расписании пригородных поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайтах ОАО «РЖД» и АО «Башкортостанская ППК», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по тел.: 8 (800) 775-00-00, в справочных службах на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru