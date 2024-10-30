Куйбышевская железная дорога запустила новый пригородный поезд из Шакши в Дёму

09:10

29 октября в первый рейс вышел новый пригородный поезд № 6453 Шакша (отпр. 12.45) – Дёма (приб. 13.35), который позволит жителям Уфы добираться из удаленных районов города до центра и в дневное время. Решение о запуске поезда было принято Куйбышевской железной дорогой и АО «Башкортостанская ППК» совместно с региональным Министерством транспорта, чтобы обеспечить транспортную доступность для населения на время закрытия Шакшинского моста.

Также с 29 октября продлен маршрут следования ежедневного пригородного поезда № 6454 Кандры (отпр. 06:42) – Уфа (приб. 09:37, отпр. 09:38) до станции Шакша (приб. 10:08) и внесены изменения в расписание некоторых пригородных поездов.

Время указано местное.

Таким образом, общее число пригородных поездов, курсирующих на участке Дёма – Шакша, достигнет 37, что практически в 2 раза больше, чем по этому направлению курсировало электропоездов в начале года. Все это позволит обеспечить тактовый график движения пригородных поездов на станции Шакша, обеспечив минимальный интервал движения между поездами в утреннее и вечернее время.

Кроме того, для комфорта пассажиров составлен особый график движения поездов, исключающий пересечение пассажиропотоков с поездов разных направлений.

Более подробную информацию о расписании пригородных поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайтах ОАО «РЖД» и АО «Башкортостанская ППК», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по тел.: 8 (800) 775-00-00, в справочных службах на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.