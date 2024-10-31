Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

«Электричка болельщиков» Кострома – Ярославль выполнит рейсы в ноябре и декабре

2024-10-31 17:25
«Электричка болельщиков» Кострома – Ярославль выполнит рейсы в ноябре и декабре
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

«Электричка болельщиков» от Костромы до Ярославля отправится в рейсы в ноябре и декабре в дни хоккейных матчей клуба «Локомотив». С 6 ноября она выйдет на маршрут в ярком тематическом оформлении вагонов.

6, 19 и 28 ноября отправление со станции Кострома-Новая – в 16:33, прибытие на вокзал Ярославль-Московский – в 17:53. В обратном направлении отправление из Ярославля – в 22:30, прибытие в Кострому – в 23:54.

9, 23 ноября и 8 декабря она отправится со станции Кострома-Новая в 14:20, прибудет в Ярославль на Московский вокзал в 15:55, отправится из Ярославля в Кострому в 20:21, прибудет в 21:46.

Сохранено ускоренное в октябре расписание.

Билеты можно приобрести в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и в поезде. Базовая стоимость билета без учета льгот – 600 рублей в одну сторону за полный маршрут.

Напомним, что «Электричка болельщиков» на Северной железной дороге впервые назначена в сезоне игр 2024-2025 годов. На комфортабельном современном электропоезде пассажиры следуют из Костромы до Московского вокзала в Ярославле с двумя остановками: на станциях Нерехта и Сахареж. Электропоезд адаптирован для маломобильных пассажиров.

Пассажиры «Электрички болельщиков» могут заказать трансфер до ледовой арены и обратно на вокзал по тел.: 8 (930) 120-36-99 или самостоятельно добраться на общественном транспорте, расписание которого синхронизировано с расписанием поезда. Время отправления электрички в обратные рейсы может быть скорректировано в случае задержки матча, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru