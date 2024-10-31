«Электричка болельщиков» Кострома – Ярославль выполнит рейсы в ноябре и декабре

17:25

«Электричка болельщиков» от Костромы до Ярославля отправится в рейсы в ноябре и декабре в дни хоккейных матчей клуба «Локомотив». С 6 ноября она выйдет на маршрут в ярком тематическом оформлении вагонов.

6, 19 и 28 ноября отправление со станции Кострома-Новая – в 16:33, прибытие на вокзал Ярославль-Московский – в 17:53. В обратном направлении отправление из Ярославля – в 22:30, прибытие в Кострому – в 23:54.

9, 23 ноября и 8 декабря она отправится со станции Кострома-Новая в 14:20, прибудет в Ярославль на Московский вокзал в 15:55, отправится из Ярославля в Кострому в 20:21, прибудет в 21:46.

Сохранено ускоренное в октябре расписание.

Билеты можно приобрести в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и в поезде. Базовая стоимость билета без учета льгот – 600 рублей в одну сторону за полный маршрут.

Напомним, что «Электричка болельщиков» на Северной железной дороге впервые назначена в сезоне игр 2024-2025 годов. На комфортабельном современном электропоезде пассажиры следуют из Костромы до Московского вокзала в Ярославле с двумя остановками: на станциях Нерехта и Сахареж. Электропоезд адаптирован для маломобильных пассажиров.

Пассажиры «Электрички болельщиков» могут заказать трансфер до ледовой арены и обратно на вокзал по тел.: 8 (930) 120-36-99 или самостоятельно добраться на общественном транспорте, расписание которого синхронизировано с расписанием поезда. Время отправления электрички в обратные рейсы может быть скорректировано в случае задержки матча, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.